Orta Avrupalı turizm yazarları Bolu'da tarihi ve turistik yerleri gezdi Orta Avrupa ülkelerinden Bolu'ya gelen 8 turizm yazarı, kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

BOLU (AA) - Orta Avrupa ülkelerinden Bolu'ya gelen 8 turizm yazarı, kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından Türkiye'nin uluslararası kamuoyunda ön plana çıkması ve ülkenin turizm potansiyelinin artırılması amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında turizm yazarları, Bolu'da ağırlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü rehberliğinde kentin doğal güzellikleri, tarihi ve mutfağı hakkında bilgi alan Romanya, Arnavutluk, Polonya ve Macaristan'dan gelen seyahat yazarları, daha sonra kentte bulunan tarihi ve kültürel yerleri gezdi.

Turizm yazarları, "Bitinya Rotası" adı verilen tur kapsamında Orta Bizans Dönemi'ne ve Roma Krallığına ait eserlerin sergilendiği Bolu Müzesi, Antik Stadion ve Arasta Çarşısı'nda yer alan Yıldırım Bayezid Cami ve Taşhan'ı da ziyaret etme imkanı buldu.

Konuk yazarlar, yetkililerden bilgi aldıkları Bolu Müzesi'ndeki tarihi eserleri yakından inceledi. Kent merkezinde alışveriş yapan yazarlar, daha sonra Abant Gölü Milli Parkı'na gitti.

- "Hem Avrupa hem de Orta Doğu'ya Bolu'yu yeni rotalarla anlatmaya çalışıyoruz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, gazetecilere, Turizm Geliştirme Ajansı aracılığıyla Bolu'yu yabancı turizm ve seyahat yazarlarına tanıttıklarını söyledi.

Daha önce Orta Doğu ülkelerinden de 8 turizm yazarını ağırladıklarını aktaran Doğanay, "Onlara Bolu'yu gezdirdikten sonra bu sefer de 'Bitinya Rotası'nı tanıtmak üzere Orta Avrupa'dan seyahat yazarlarını ilimizde ağırlıyoruz. Onlara 'Bitinya Rotası' adı altında İznik'ten başlayarak, Sakarya, Sapanca, Bursa, Düzce ve Bolu hatlarını tanıtıyoruz." dedi.

Doğanay, hem Avrupa hem de Orta Doğu'ya Bolu'yu yeni rotalarla anlatmaya çalıştıklarını dile getirerek, yerel yönetimler ve vatandaşların iş birliğiyle kentin daha fazla turist ağırlayabileceğini kaydetti.