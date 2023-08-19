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        Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 14:48
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        Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        BOLU (AA) - Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Bayram D. idaresindeki 14 BD 301 plakalı otomobil ile Küçük Sanayi Sitesi kavşağından dönüş yapmaya çalışan İsmail Y. yönetimindeki 28 RG 170 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada, araçlarda bulunan Nazmiye D. ile Turgay N. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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