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        Bolu'da 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 17:44
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        Bolu'da 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
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        BOLU (AA) - Bolu'da 5 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kocaeli'den Aladağ bölgesine tatil yapmaya gelen 2 aileden 5 kişi, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanarak sağlık ekiplerinden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan 5 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye sevk edildi.

        İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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