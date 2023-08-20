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        Üniversite öğrencileri, depremzede çocukları oyuncaklarla sevindirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 12:26
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        Üniversite öğrencileri, depremzede çocukları oyuncaklarla sevindirdi
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        BOLU (AA) - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri, el emekleriyle hazırladıkları 1000 oyuncağı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerdeki çocuklara gönderdi.

        Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında, Doç. Dr. Pelin Aksüt Arslan öncülüğünde yürüttükleri "Oyuncağına Sarıl" projesi kapsamında ikinci kez çalışma yaptı.

        Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan 68 öğrenci, hazırladıkları oyuncak, toka ve yastıklardan oluşan 1000 adet ürünü Bolu'ya gönderdi. Ürünler, gönüllü Ayşe Aydın tarafından Hatay'ın İskenderun, Arsuz ve Samandağ ilçelerindeki çadır kentlerde yaşayan çocuklara ulaştırıldı.

        Aydın, AA muhabirine, depremin ardından uzun süre geçmesine rağmen üniversite öğrencilerinin bölgedeki çocukları unutmamasının çok sevindirici olduğunu belirterek, öğrencilere teşekkür etti.

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