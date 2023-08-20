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        Bolu ve Zonguldak'ta sıcak havadan bunalanlar dere ve sahilleri doldurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 15:20
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        Bolu ve Zonguldak'ta sıcak havadan bunalanlar dere ve sahilleri doldurdu
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        BOLU/ZONGULDAK (AA) - Sıcak havanın etkili olduğu Bolu ve Zonguldak'ta vatandaşlar, serinlemek için dere kenarları ile sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Bolu'da kentin stresinden uzaklaşmak isteyen aileler, Abant yolu üzerinde bulunan ve ormanlık alan içerisinden geçen Abant Deresi'ne geldi.

        Dere içerisine kurdukları sandalye ve masalarda piknik yapan aileler, zaman zaman yoğunluk nedeniyle yer bulmakta zorlandı.

        Zonguldak'ta da vatandaşlar plajlara akın etti.

        Yoğunluğun yaşandığı bölgelerden Kapuz Plajı'nda kalabalık nedeniyle şemsiye ve şezlong konacak yer kalmadı.

        Bazı vatandaşlar denize girerek serinlerken, bazıları gölgede oturmayı tercih etti.

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