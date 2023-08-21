Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden 6 milyar 353 milyon dolarlık ihracat  - İş-Yaşam Haberleri Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilinde uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Otoyolda uygulama yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından durdurulan otomobilde arama yapıldı.

        Otomobildeki A.S'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 648 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bolu ve Zonguldak'ta sıcak havadan bunalanlar dere ve sahilleri doldurdu
        Bolu ve Zonguldak'ta sıcak havadan bunalanlar dere ve sahilleri doldurdu
        Üniversite öğrencileri, depremzede çocukları oyuncaklarla sevindirdi
        Üniversite öğrencileri, depremzede çocukları oyuncaklarla sevindirdi
        Bolu'da 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
        Bolu'da 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
        Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Orta Avrupalı turizm yazarları Bolu'da tarihi ve turistik yerleri gezdi
        Orta Avrupalı turizm yazarları Bolu'da tarihi ve turistik yerleri gezdi
        Trafik kazasında kaybettiği arkadaşının ismini verdiği papağan "can yoldaşı...
        Trafik kazasında kaybettiği arkadaşının ismini verdiği papağan "can yoldaşı...