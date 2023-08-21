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        Bolu'da bir tırda 7 milyon sahte bandrollü makaron ele geçirildi

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan tırda 7 milyon sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 14:58
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        Bolu'da bir tırda 7 milyon sahte bandrollü makaron ele geçirildi
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        BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan tırda 7 milyon sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, otoyolun kent merkezi mevkisinde uygulama yapıldı.

        Ekipler tarafından durdurulan tırın dorsesinde yapılan aramada 7 milyon sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan tır sürücüsü M.K. (24) işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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