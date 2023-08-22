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        Bolu'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 10:19
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        Bolu'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
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        BOLU (AA) - Bolu'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Merkeze bağlı Sultan köyünde İsmail Çetin (62) ile İ.B. arasında, iddiaya göre alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda İ.B, Çetin'i göğsünden bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Çetin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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