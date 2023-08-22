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        Bolu'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin aranan şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 10:19 Güncelleme: 22.08.2023 - 10:19
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        Bolu'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin aranan şüpheli yakalandı
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        BOLU (AA) - Bolu'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin aranan zanlı gözaltına alındı.

        Merkeze bağlı Sultan köyünde İsmail Çetin'in (62) öldürülmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma ve İstihbarat timleri, şüpheli İ.B'nin saklandığı yeri tespit etti.

        Ekipler, kent merkezindeki adrese düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı.

        Öte yandan, Çetin'in, alacak meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, araçla ezilerek öldürüldüğü belirtildi.

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