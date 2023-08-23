Paris Olimpiyatları'nın biletini dünya şampiyonasında almaya hazırlanıyorlar

BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Erdoğan Karaali, Sırbistan'da 16-24 Eylül'de düzenlenecek dünya şampiyonasında tüm sıkletlerde madalya kazanarak 2024 Paris Olimpiyatları için kota almayı hedeflediklerini söyledi.

Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde şampiyonaya hazırlanan milliler, ortak kamp yaptıkları Sırbistan Güreş Milli Takımı sporcuları ile günde çift antrenmana çıkıyor. Yaklaşık 40 sporcuyla 29 Ağustos'a kadar kampı sürdürecek milli takım, verilecek kısa aranın ardından 3 Eylül'de yine Bolu'da yapılacak kampın ardından şampiyonaya katılacak.

Erdoğan Karaali, AA muhabirine, Sırp güreşçilerle ortak yürüttükleri kampın verimli geçtiğini belirtti.

Dünya şampiyonasının zorlu geçeceğini vurgulayan Karaali, "2024 Olimpiyat kotalarının verileceği bir şampiyona. Çalışmalar iyi. Çocukların durumunun da iyi. Kampta 30 sporcu var. Teknik heyetle 40 kişiyiz. Ayrıca 10 da Sırp sporcu bulunuyor." dedi.

- "Dünya şampiyonasının öneminin farkındayız"

Karaali, şampiyonaya günde çift idman yaparak hazırlandıklarını ve Sırplarla çalışmanın verimli geçtiğini anlattı.

Daha önce de Gürcistan Milli Takımı sporcularıyla kamp yaptıklarını hatırlatan Karaali, şampiyonalara genelde Bolu'dan gittiklerini, kentin iklim ve tesis yapısının çalışmaları için uygun olduğunu kaydetti.

Karaali, dünya şampiyonasının takım olarak öneminin farkında olduklarına değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önceliğimiz olimpiyat kotalarını almak. Madalyalar altın olur, gümüş olur bilemem. Alabildiğimiz kadar madalya almak istiyoruz. Milli takım olarak 6 sıklette kotaları tamamlamak istiyoruz. Hedefimiz kısa vadede dünya şampiyonası, uzun vadede olimpiyat."