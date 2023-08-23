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        GÜNCELLEME - Bolu'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli ve eşi adliyede

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 00:27 Güncelleme: 23.08.2023 - 00:27
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        GÜNCELLEME - Bolu'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli ve eşi adliyede
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        BOLU (AA) - Bolu'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı ve eşi adliyeye sevk edildi.

        Merkeze bağlı Sultan köyünde İsmail Çetin'in (62) öldürülmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma ve İstihbarat timleri, şüpheli İ.B'nin saklandığı yeri tespit etti.

        Ekipler, kent merkezindeki adrese düzenledikleri operasyonla zanlıyı ve olay esnasında yanında olduğu öne sürülen eşi A.B'yi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan çift, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan Çetin'in, alacak meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada araçla ezilerek öldürüldüğü belirtildi.

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