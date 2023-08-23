GÜNCELLEME 2 - Bolu'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı
BOLU (AA) - Bolu'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Merkeze bağlı Sultan köyünde İsmail Çetin'in (62) öldürülmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma ve İstihbarat timleri, şüpheli İ.B'nin saklandığı yeri tespit etti.
Ekipler, kent merkezindeki adrese düzenledikleri operasyonla zanlıyı ve olay esnasında yanında olduğu öne sürülen eşi A.B'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan çift, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
A.B. savcılık sorgusunun ardından salıverilirken, şüpheli İ.B. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zanlının ifadesinde, aralarında husumet bulunan Çetin'in, olay günü aracının önünü kestiğini ve bıçakla tehdit ederek araçtan zorla indirmeye çalıştığını, olay yerinden hızla uzaklaşırken ise maktule çarpıp çarpmadığının farkında olmadığını iddia ettiği öğrenildi.
Öte yandan Çetin'in, alacak meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada araçla ezilerek öldürüldüğü iddia edildi.