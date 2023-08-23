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        Bolu'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 17:08 Güncelleme: 23.08.2023 - 17:08
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        Bolu'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
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        BOLU (AA) - Bolu'da, Anadolu Otoyolu Çaydurt mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

        Anadolu Otoyolu'nun Kırha köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı.

        Yangını fark eden sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Hızlı müdahale ile kontrol altına alınan yangın, büyümeden söndürüldü.

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