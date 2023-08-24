Bolu'da 8 arama kurtarma deneğine ekipman yardımı yapıldı

BOLU (AA) - Bolu'da 8 arama ve kurtarma deneğine ekipman yardımı gerçekleştirildi.

Bolu Valiliği koordinesinde kurulan arama kurtarma derneklerine malzeme desteği için 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törene, Vali Erkan Kılıç, daire müdürleri, STK ile arama ve kurtarma derneklerinin temsilcileri katıldı.

Kılıç, burada yaptığı konuşmada, ülkenin deprem bölgesinde yer aldığını, Bolu'nun da özellikle fay hatlarının geçtiği çok kritik bir bölgede bulunduğunu belirtti.

Kentin ve tüm Türkiye'nin depreme hazır olması gerektiğini, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin de bu gerçeği hatırlattığını dile getiren Kılıç, "AFAD En son depremlerde de çok önemli işler yaptı. Bunun sonuçlarını hep beraber gördük. Bölgedeki vatandaşların memnuniyetini gördük." dedi.

Vali Kılıç, orman yangınlarına da değinerek, alevlerle mücadele kapsamında devletin kurumlarının gösterdiği gayretlerin önemine dikkati çekti.

Bolu halkının son depremlerden etkilenen illere çok büyük yardımlarda bulunduğunu anımsatan Kılıç, bunun her yerde anlatıldığını kaydetti.

Kılıç, bu kapsamdaki gelişmelerin ardından kentteki arama kurtarma ekiplerinin sayısının az olduğuna kanaat ettiklerini vurgulayarak, "Onlar da kağıt üzerindeki dernekler. İki üç tane var, kendi imkanlarıyla bölgeye gidiyorlar. Destek olamaya çalışıyorlar. İl genelinde arama kurtarma derneklerinin kurulması için çalışmalara başladık. Çok şükür Bolu'da 22 arama ve kurtarma derneği kuruldu. Bunların eğitimleri AFAD tarafından verildi. Başlangıcı yapıldı. Bir derneğimiz AFAD Başkanlığı'na akredite oldu. Depremlerin hepsine katılabilecek durumda. Diğerlerinin de eğitim faaliyetleri devam ediyor." diye konuştu.

Konuşması sonrası arama ve kurtarma derneklerine ekipman alımına destek veren şirketlerin yetkililerine teşekkür belgesi takdim eden Kılıç'a, stantlardaki ekipmanlar hakkında bilgi verildi.