Bolu Müftüsü Demirtaş, din görevlileriyle bir araya geldi

BOLU (AA) - Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, il merkezi ve köylerinde görev yapan cami görevlileri ile bir araya geldi.

Bolu Müftülüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Demirtaş, Yaz Kur'an Kurslarında görev yapan cami görevlilerine özverili gayret ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, müftülükler ve her bir mahallede bulunan camilerde görev yapan din gönüllüsü hocaların, halkı iman, ibadet ve ahlak konularında aydınlatmak gibi önemli görevlerinin olduğunu anlatan Demirtaş, eğitim ve irşad hizmetleri ile tüm toplum kesimlerine ulaşmak, dini ve milli bütünlüğü güçlendirmek, etkin ve verimli proje ile uygulamalarla her kesime dokunmak gibi bir görev ve hizmet alanları olduğunu belirtti.

Bolu'da müftülüğü ve din hizmetleri anlamındaki hizmet alanını çeşitlendirerek güçlendirmek ve cami dışındaki mekanları çoğaltmak için özel bir gayret içinde olacaklarına değinen Demirtaş, "Okul öncesi çocuklarımız, ortaokul, lise ve üniversite gençliğine ulaşmak için özel çalışmalarımız bulunuyor. Gençlik merkezi, gençlik ofisi, kitap-kafe ve okuma alanları oluşturmak için resmi kurumlarımız, STK ve dini sosyal teşebbüslerle işbirliği içindeyiz. Hafızlık Proje İmam Hatip Okulunda okuyan kız öğrencilerimize yönelik müstakil yatılı bir Kur'an Kursu binasını kazandırmak için görüşmeler içindeyiz. Okul öncesi çocuklarımıza Değerler Eğitimi verecek 6 adet mekan oluşturuyoruz." dedi.