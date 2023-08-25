Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Boluspor, Şanlıurfaspor maçına 3 puan parolası ile hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 19:37 Güncelleme: 25.08.2023 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boluspor, Şanlıurfaspor maçına 3 puan parolası ile hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU (AA) - Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Pazar günü sahasında oynayacağı Astor Enerji Şanlıurfaspor maçından 3 puanla ayrılmak istiyor.

        Teknik direktör Turgay Altay yönetiminde günde çift idman yapan kırmızı-beyazlı ekip, Şanlıurfaspor ekibi karşısında galip olmak için çalışıyor.

        Teknik direktör Turgay Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun ilk 2 haftasında oynadıkları Adanaspor ile Teksüt Bandırmaspor maçlarını değerlendirdi.

        Altay, Adanaspor karşısında zor bir deplasman maçı yaptıklarını anlattı.

        "Bandırmaspor gerçekten ligin kaliteli, bireysel oyuncu kalitesi yüksek takımlarından bir tanesi." diyen Altay, "Sert bir deplasmanda o psikoloji ile 1 puan almak çok değerli bir şeydi. Aslında maçın ikinci yarısında o gün çok pragmatik bir oyun oynadık ve maçın ikinci yarıda da 3 puanı alacak maçı kazanacak pozisyonları da yakaladık. Bunları değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

        "Nihayetinde bandırma maçının önemli olması için, o puanın değerli olması bu önümüzdeki maçı kazanmamızdan geçiyor." diye konuşan Altay, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Çünkü iç sahada kim gelirse gelsin, takım ayırt etmeksizin söylüyorum, oyunumuzu oynayıp 3 puanı almak istiyoruz. Bu da bizim çıkışa geçmemiz için önemli maçlardan bir tanesi. Çünkü maç kazanmanın getirdiği öz güven ve beraberinde de takımın kendi kalitesini arttırmasına sebebiyet veriyor. Milli takım arası bizim için çok değerli. Milli takım arasına girmeden önce önümüzdeki 2 maçı da kazanıp araya en azından puan olarak iyi bir yerde girmek istiyoruz. Bu sayede, hem öz güvenimizi kazanıp hem de oyun ve fiziksel kalitemizi arttırmayı düşünüyoruz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Livakovic imzayı attı
        Livakovic imzayı attı
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 30
        İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 30
        Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı
        Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        Zeynep Talu koruma kararı aldırdı
        Zeynep Talu koruma kararı aldırdı
        Çocuklar büyükannelere emanet! İstanbul'da anaokulu ve bakıcı fiyatları arttı
        Çocuklar büyükannelere emanet! İstanbul'da anaokulu ve bakıcı fiyatları arttı
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Trump tarihe geçti!
        Trump tarihe geçti!

        Benzer Haberler

        Bolu Müftüsü Demirtaş, din görevlileriyle bir araya geldi
        Bolu Müftüsü Demirtaş, din görevlileriyle bir araya geldi
        Bolu'da şarampole devrilen tırın sürücü yaralandı
        Bolu'da şarampole devrilen tırın sürücü yaralandı
        Bolu'da temizlik malzemesi deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da temizlik malzemesi deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da 8 arama kurtarma deneğine ekipman yardımı yapıldı
        Bolu'da 8 arama kurtarma deneğine ekipman yardımı yapıldı
        Bolu'da köy turnuvası maçında kavga çıktı
        Bolu'da köy turnuvası maçında kavga çıktı
        Husumetlisini otomobille ezerek öldüren şüpheli adliyede (2)
        Husumetlisini otomobille ezerek öldüren şüpheli adliyede (2)