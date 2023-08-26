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        Bolu'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 10:18 Güncelleme: 26.08.2023 - 10:22
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        Bolu'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
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        BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

        Alpağut köyü Dibektaşı Mahallesi'nde yaşayan Nazif Efe'ye ait 2 katlı ahşap evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Mudurnu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

        Dumandan etkilenen yatalak bir hasta, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Yangın nedeniyle 2 katlı ahşap evde hasar oluştu.

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