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        Bolu'da 99 sürücüye 240 bin 604 lira para cezası uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 14:05 Güncelleme: 26.08.2023 - 14:14
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        Bolu'da 99 sürücüye 240 bin 604 lira para cezası uygulandı
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        BOLU (AA) - Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş uygulamasında 99 sürücüye 240 bin 604 lira idari para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelinde bulunan 25 farklı mahallede "Genel Asayiş Şok Uygulaması" gerçekleştirildiği bildirildi.

        Açıklamada, aynı noktalarda gündüz yapılan uygulamada 100, gece yapılan uygulamada ise 125 personelin görev aldığı kaydedildi.

        Uygulamada 1430 araç ile 1924 kişinin kontrol edildiği belirtilen açıklamada, "6136 Sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Kanunu'na muhalefet" ve "Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme" suçlamasıyla 2 kişinin yakalandığı ifade edildi.

        Açıklamada, uygulamada çeşitli maddelerden 99 araç sürücüsüne, toplam 240 bin 604 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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