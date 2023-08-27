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        Bolu'da ters yönde giden traktör sürücüsü kazaya neden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 10:50 Güncelleme: 27.08.2023 - 10:50
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        Bolu'da ters yönde giden traktör sürücüsü kazaya neden oldu
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        BOLU (AA) - Bolu'da ters yönde giden traktörün çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

        D-100 kara yolu Ankara istikametine tersten giren A.Ö. idaresindeki 14 AAN 095 plakalı traktör, Vakıfgeçitveren köyü mevkisinde S.I'nın kullandığı 14 DU 111 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapatılan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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