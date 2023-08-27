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        "Şampiyon Köyler Ligi" futbol turnuvası Boluluları tribünde buluşturuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 11:09 Güncelleme: 27.08.2023 - 11:09
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        "Şampiyon Köyler Ligi" futbol turnuvası Boluluları tribünde buluşturuyor
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        BOLU (AA) - ZAFER GÖDER / MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından bu sene ikincisi düzenlenen ve 48 köy futbol takımının katıldığı "Şampiyon Köyler Ligi" turnuvası, her gün yaklaşık 5 bin kişiyi tribünlerde buluşturuyor.

        Bolu ASKF tarafından geçen sene düzenlenen ve 28 köy takımının katıldığı "Şampiyon Köyler Ligi" futbol turnuvasının bu yıl ikincisi gerçekleştiriliyor.

        Karaçayır Mahallesi'ndeki sentetik sahalarda düzenlenen turnuvaya köylülerin ve vatandaşların yoğun ilgisini gören ASKF, bu sene organizasyonu yeniden yapma kararı aldı.

        Bolu'da 48 takımın başvurduğu turnuva, oynanan ilk maçlarla başladı. Her gün 12 karşılaşmanın yapıldığı organizasyona, köylerini desteklemek isteyen binlerce vatandaş katılıyor. Yediden yetmişe vatandaşlar, köy takımlarına tribünlerden destek veriyor.

        - "Çoluk çocuğu ile köylü nineler, dedeler hepsi burada"

        Bolu ASKF Başkanı Cemalettin Metin, AA muhabirine, turnuvanın çok güzel bir atmosferde ve heyecanlı müsabakalarla sürdüğünü söyledi.

        Geçen yıl başlatılan Şampiyon Köyler Ligi turnuvasına 28 takımın katıldığını anımsatan Metin, şöyle devam etti:

        "Bu sene 48 takımla bu güzel atmosferi hem Bolu'ya hem Türkiye'ye tanıtmaya çalışıyoruz. İlimiz spor kenti, kamp merkezi. Türkiye'de ve dünyada tanıtılmaya ihtiyacı var. Bu organizasyonları bundan sonra ulusal düzeye taşımamız lazım. Bu bize yetmez. Burada her akşam yaklaşık 5-6 bin kişi, aileleri ile çoluk çocuğu ile köylü nineler, dedeler hepsi burada. Bu organizasyonu ilerleyen yıllarda inşallah daha farklı mecralara taşırız. Belki topu ömründe görmemiş, topa ayağını sürme imkanı bulmamış çocuklarımız gelip burada top oynuyor. Bunu başarabilen ender federasyonlardan biriyiz."

        Düzenledikleri organizasyonların artık Bolu sınırlarını aşması gerektiğini vurgulayan Metin, iller arası müsabakalar düzenlemek için yaptıkları girişimlerin sonuçlarını da ilerleyen günlerde görmeyi umut ettiklerini dile getirdi.

        - "Bütün köy bizi desteğe geldi"

        Turnuvaya katılan Çepni köyü takımının futbolcusu Furkan Çoban da bu sene ilk defa katıldıkları turnuvanın çok güzel bir atmosferde devam ettiğini söyledi.

        Tüm takımların çok iyi hazırlandığını gördüklerini aktaran Çoban, "Biz de aynı şekilde, kendimizin iyi olduğunu düşünüyorduk ama maçlara çıktığımızda herkes bizi zorlayacak seviyede. Hedefimiz gruptan çıkmak. Daha sonra da çeyrek final. Bu ilk yılımız. Daha sonraki senelerde finale kadar yükselmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

        Çoban, ilk senenin vermiş olduğu heyecanla tüm köy sakinlerinin kendilerini desteklediğini kaydederek, "Bütün köy bizi desteğe geldi. Daha önce böyle bir şey yaşanmadığı için, yıllardan beri biz böyle bir turnuvaya katılmadık. Herkes heyecanlı. O yüzden köyümüzden de çok büyük destek var. İlerleyen maçlarda daha fazla taraftar gelir diye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Turnuvaya katılımın da çok iyi olduğunu belirten Çoban, "Beklediğimizden daha güzel ve heyecanlı geçiyor. Atmosfer çok güzel. Bizim gibi köy çocukları için güzel bir değişiklik oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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