Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bakan Tunç, Gerede 72. Esentepe Yağlı Güreşleri'ne katıldı:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 18:23 Güncelleme: 27.08.2023 - 18:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Tunç, Gerede 72. Esentepe Yağlı Güreşleri'ne katıldı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU (AA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İnsanımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. İnsanımızı güçlendireceğiz ki aile güçlü olsun, toplum güçlü olsun, devlet güçlü olsun." dedi.

        Bolu'nun Gerede ilçesinde düzenlenen 72. Esentepe Yağlı Güreşleri'ne katılan Tunç, Vali Erkan Kılıç, AK Parti Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, MHP Milletvekili İsmail Akgül, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AK Parti ve MHP il teşkilatı ve protokol üyeleri ile güreşçileri selamlayarak başpehlivanların kura çekimini gerçekleştirdi.

        Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 1 asrını geride bıraktıklarını belirterek "Şimdi 2. asra başladık. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılı, milletimizle, büyük başarılarla dünyada Türkiye Yüzyılı olacak ve bunun önünde hiç kimse duramayacak inşallah." diye konuştu.

        Sultan Alparslan ve arkadaşlarının Malazgirt Zaferi'ni elde ederken arkasında bulanan manevi önderler Horasan erenleriyle Anadolu'nun İslamlaştığını ve bugünkü yurda kavuşulduğunu anlatan Tunç, Anadolu'nun ilelebet Türk yurdu olmaya devam edeceğini, bunun için de kültürü ve ata sporunu yaşatmayı sürdüreceklerini vurguladı.

        - "Dengeli dış politikasıyla güçlü Türkiye olmaya devam edeceğiz"

        "Güreş bizim ata sporumuz." diyen Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ata sporuna ayrı önem verdiğini dile getirdi.

        Bakan Tunç, ülkenin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerle büyük felaketle karşı karşıya kaldığını anımsatarak şöyle devam etti:

        "Depremin yaralarını hızlı şekilde sarmaya devam ediyoruz. Önceliğimiz deprem bölgesini ayağa kaldırmak. Diğer icraatlara da hız kesmeden devam edeceğiz. İnsanımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. İnsanımızı güçlendireceğiz ki aile güçlü olsun, toplum güçlü olsun, devlet güçlü olsun. Eğitimden sağlığa, kültürden spora, ata sporumuza varıncaya kadar her alanda insanımızı güçlendirmenin gayreti içerisinde olacağız."

        Çocuklara ve gençlere huzurlu gelecek inşa etmek için çalıştıklarını belirten Tunç, "Terörden arınmış, her türlü şiddetten uzak, çocukların, kadınların korunduğu, istikrarlı kalkınma hamlesinin hız kesmeden devam ettiği, dış politikada güçlü, hakkaniyetli, dengeli dış politikasıyla güçlü Türkiye olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

        Bakan Tunç, Gerede'ye yeni adliye sarayının inşası için çalışma yapıldığını ve 2024 yatırım programına alındığını bildirdi.

        Konuşmasının ardından Tunç, güreş ağalığı için düzenlenen açık artırmaya da katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Şimşek: Denetimlerde yapay zekâ devreye alınıyor"
        Bakan Şimşek: Denetimlerde yapay zekâ devreye alınıyor"
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Çocuklar otoparkı birbirine kattı iddiası!
        Çocuklar otoparkı birbirine kattı iddiası!
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        Trump sabıka fotoğrafından sonra milyonlarca dolar topladı
        Trump sabıka fotoğrafından sonra milyonlarca dolar topladı
        "Haberim yok"
        "Haberim yok"
        Arda Güler mucizesi!
        Arda Güler mucizesi!
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Gemide gizemli kayıp olayı!
        Gemide gizemli kayıp olayı!
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Ayrılık rüzgarları!
        Ayrılık rüzgarları!
        Korhan Berzeg'in daha önce iki kez kaybolduğu öğrenildi
        Korhan Berzeg'in daha önce iki kez kaybolduğu öğrenildi
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Bir Zonguldak gitti
        Bir Zonguldak gitti
        "Pişman değilim"
        "Pişman değilim"
        Krunic'te sıcak gelişme!
        Krunic'te sıcak gelişme!

        Benzer Haberler

        Demirci ustası, ürettiği palet sobaları ihraç ediyor
        Demirci ustası, ürettiği palet sobaları ihraç ediyor
        "Şampiyon Köyler Ligi" futbol turnuvası Boluluları tribünde buluşturuyor
        "Şampiyon Köyler Ligi" futbol turnuvası Boluluları tribünde buluşturuyor
        Bolu'da ters yönde giden traktör sürücüsü kazaya neden oldu
        Bolu'da ters yönde giden traktör sürücüsü kazaya neden oldu
        Bolu Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi düştü
        Bolu Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi düştü
        Bolu'da 99 sürücüye 240 bin 604 lira para cezası uygulandı
        Bolu'da 99 sürücüye 240 bin 604 lira para cezası uygulandı
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 6. dünya şampiyonluğuyla rekorunu geliştirmek i...
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 6. dünya şampiyonluğuyla rekorunu geliştirmek i...