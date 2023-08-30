Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayı ve konserlerle kutlandı

BOLU (AA) - Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayı ve müzik grubu "Gripin" konseri ile kutlandı.

Bolu Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi. Kent meydanında toplanan vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ve fenerlerle İzzet Baysal Caddesi'nden Belediye Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından Belediye Meydanı'nda müzik grubu "Gripin" tarafından konser verildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan tarafından gruba hediye takdim edildi. Alanı dolduranlar, grup tarafından seslendirilen şarkılara eşlik etti.