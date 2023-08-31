Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Dedelerinin Balkanlar'da başlattığı dondurmacılık serüvenini yarım asırdır Bolu'da sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 11:56 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dedelerinin Balkanlar'da başlattığı dondurmacılık serüvenini yarım asırdır Bolu'da sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU (AA) - Bolu'da doğal salep ve karma sütten yaptığı dondurmalarla ağızları tatlandıran Nail Yüzkollar, Balkanlar'da başlayan dede mesleğini yarım asırdan fazla süredir yaşatıyor.

        Yüzkollar, AA muhabirine, 1964 yılından bu yana kentte dondurmacılık yaptıklarını söyledi.

        Yaklaşık 61 yıldır mesleğin içerisinde olduğunu belirten Yüzkollar, "Dedelerimden kalan bir meslek. Dört kuşaktan beri bu mesleği yapıyoruz. Biz de devam ettirmeye çalışıyoruz. İnşallah çocuklarımız da devam ettirir." dedi.

        Yüzkollar, kuşaklar boyunca birçok yerde dondurmacılık yaptıklarını anlatarak, "Balkanlar'da, Üsküp'te, Saraybosna'da ve Sofya'da dondurmacılık yaptık. Üsküp'ün meşhur börekçisinin olduğu dükkan bizim dondurma dükkanımızdı. Şu an yeğenlerim çalıştırıyor. Buralarda dedelerim ve babam çalıştı." diye konuştu.

        Türkiye'de önce Adapazarı'na, daha sonra da 1964'te Bolu'ya gelerek mesleği devam ettirdiklerini aktaran Yüzkollar, sektörde değişen çok şeyin olmadığını dile getirdi.

        Yüzkollar, Edirne'den karsa kadar her yerde yapılan dondurmanın lezzetinin farlı olduğuna işaret ederek, "Kaliteli dondurma için sütün ve salebin kaliteli olması gerek. Keçi, koyun ve inek sütünden de dondurma olur, manda sütünden de. Bu yörelere göre değişir. Trakya kısmında koyun ve inek sütünden yapılır, Güney Doğu'da keçi sütünden. Karadeniz bölgesinde ise inek sütünden yapılır. Biz ise karma sütten yapıyoruz. İnek, manda ve keçi sütü kullanıyoruz." ifadesini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        Borç verdikleri 2 kişiyi ormanda dövdüler! Tefeci zulmü!
        Borç verdikleri 2 kişiyi ormanda dövdüler! Tefeci zulmü!
        Fırtına can aldı!
        Fırtına can aldı!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İş insanına işkenceyle senet imzalattılar!
        İş insanına işkenceyle senet imzalattılar!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Cinsel istismar iddiasında üvey babalarına baltayla saldırdılar!
        Cinsel istismar iddiasında üvey babalarına baltayla saldırdılar!
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        ABD'li Senatör kameralar karşısında yine dondu
        ABD'li Senatör kameralar karşısında yine dondu
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        Maaş zammında karar günü
        Maaş zammında karar günü
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?

        Benzer Haberler

        Eve geç geldiği için kendisini uyaran babasını bıçakladı
        Eve geç geldiği için kendisini uyaran babasını bıçakladı
        Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayı ve konserlerle kutlandı
        Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayı ve konserlerle kutlandı
        Bolu'da, komandolar caddeyi marşlarla inletti
        Bolu'da, komandolar caddeyi marşlarla inletti
        Önceki gün gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi ve yoldan geçen kuryeyi taba...
        Önceki gün gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi ve yoldan geçen kuryeyi taba...
        Bolu'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da 3 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı
        Bolu'da 3 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı