Bolu'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 5 zanlı adliyede

BOLU (AA) - Bolu'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Karaçayır Mahallesi Tekel Sokak'ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili yakalanan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler İ.G, O.A, M.E.K, F.K. ve A.B.E'nin sorgusu devam ediyor.

Bu arada, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Y.E.A. ve Ö.F.A'nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

- Olay

Karaçayır Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Y.E.A. ve Ö.F.A. ile o sırada yoldan geçen kurye N.T. yaralanmış, yaralılar Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen şüphelileri olayda kullanılan silahlarla yakalamıştı.