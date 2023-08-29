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        Bolu'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 5 zanlı adliyede

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 19:05 Güncelleme: 29.08.2023 - 19:05
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        Bolu'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 5 zanlı adliyede
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        BOLU (AA) - Bolu'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Karaçayır Mahallesi Tekel Sokak'ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili yakalanan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler İ.G, O.A, M.E.K, F.K. ve A.B.E'nin sorgusu devam ediyor.

        Bu arada, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Y.E.A. ve Ö.F.A'nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

        - Olay

        Karaçayır Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Y.E.A. ve Ö.F.A. ile o sırada yoldan geçen kurye N.T. yaralanmış, yaralılar Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

        Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen şüphelileri olayda kullanılan silahlarla yakalamıştı.

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