Bolu'da devrilen kum yüklü tır, ulaşımın aksamasına neden oldu
Bolu'nun Gerede ilçesinde devrilen kum yüklü tır, Karabük-Gerede kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.
BOLU (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde devrilen kum yüklü tır, Karabük-Gerede kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.
D-750 kara yolundan Gerede yönüne giden Mahsun Sarıbaş idaresindeki 06 FH 8211 plakalı tır, Horhor rampaları mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Hafif şekilde yaralanan tır sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kara yolunun Gerede istikametinde devrilen tır nedeniyle ulaşıma kapanan trafik, karşı yönden tek şerit olarak verilmeye başlandı.
Ekiplerin, devrilen tırın kaldırılması için başlattığı çalışma sürüyor.