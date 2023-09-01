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        Bolu'da kanalizasyon borusunda mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 13:03 Güncelleme: 01.09.2023 - 13:12
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        Bolu'da kanalizasyon borusunda mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı
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        BOLU (AA) - Bolu'da kanalizasyon borusunda mahsur kalan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde bir tesisin kanalizasyon hattından köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.

        Bunun üzerine olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

        Köpeğin sesinin geldiği noktayı tespit eden ekipler, darbeli matkapla betonu kırarak kanalizasyon hattına ulaştı.

        Sıkıştığı kanalizasyon borusundan çıkartılan köpek yavrusu, mamayla beslenmesinin ardından doğaya salındı.

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