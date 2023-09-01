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        Bolu'da tıra çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 15:22 Güncelleme: 01.09.2023 - 15:40
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        Bolu'da tıra çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı
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        BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde M.A. idaresindeki 34 UK 7284 plakalı kamyonet, Cankurtaran mevkisinde E.G. yönetimindeki 06 BC 8995 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın şiddetiyle araca sıkışan kamyonet sürücüsü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Yaralı sürücü, ambulansla Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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