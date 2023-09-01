Bolu'da el freni çekilmeyen otomobil dükkana çarptı
BOLU (AA) - Bolu'da, el freni çekilmeyen otomobil dükkana çarparak durabildi.
Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'ne park edilen bir otomobil, sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle geri gitmeye başladı.
Önce seyir halindeki bir otomobile çarpan otomobil, daha sonra yol kenarında bulunan bir kömürcü dükkanının camına çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobilin bulunduğu yerden kurtarılması için çalışma başlattı.