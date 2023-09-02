Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Alpaslan Şen, Mehmet Pekmezci, Kadir Akıllı
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız (Dk. 70 Cenk Ahmet Alkılıç), Bettaieb (Dk. 84 Camara), Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Ngandu (Dk. 84 Furkan Demir), Ercan Coşkun, Diarrassouba (Dk. 70 Şeref Özcan)
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Erkam Develi, Melih İnan (Dk. 83 Ariyibi), Bardhi (Dk. 83 Şahverdi Çetin), Arda Hilmi Şengül, Mara (Dk. 65 Dembele), Innocent (Dk. 90+2 Camara), Bahadır Yıldırım, Orhan Nahırcı, Erkam Reşmen
Sarı kartlar: Dk. 22 Ercan Coşkun, Dk. 90+1 Hakan Bilgiç (Boluspor), Dk. 23 Bahadır Yıldırım, Dk. 44 Erkam Develi, Dk. 90 Ariyibi (Ankara Keçiörengücü)
BOLU (AA) - Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Boluspor ile Ankara Keçiörengücü 0-0 berabere kaldı.