Boluspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

BOLU (AA) - Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalan Boluspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, yapılacak 1-2 transferle iç sahada yaşadıkları sorunu çözebileceklerine inandığını söyledi.

Koşukavak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki gündür takımın başında bulunduğunu hatırlattı.

Oyuncularının maçı kazanmayı çok istediğini vurgulayan Koşukavak, "Takımın kazanma arzusu vardı. Oyunda merkez hücumlarında biraz problem yaşadık. Uzun süre başka bir felsefede oynayan takımı iki günlük bir antrenör bambaşka bir şey oynatmaya kalktığı zaman, oyunun bazı anahtar faktörlerinde rahatsız olduğum yerler olmasına rağmen takımın duygulu oynamasından, son bölüme kadar oynamasından mutlu oldum." diye konuştu.

Koşukavak, "Deplasmanda geçiş hücumlarında daha rahat Boluspor olabilir ama böyle bekleyen takımlara karşı oyuncu kalitesi olması gerek." dedi.

Oyuncu kalitesinin artması gerektiğini ifade eden Koşukavak, "Bir ya da iki transfer yaparsak iç sahadaki problemleri çözebiliriz. Keçiörengücü geçiş hücumunu yapmak için bizi bekledi. Türk futbolunda maalesef böyle oyunlar. Böyle bekleyen takımları kendi yarı alanlarında delebilmeniz için dar alanlarda iyi oyunculara ihtiyaç duyuyorsunuz. Bizde var ama az. Biraz daha artırmamız gerek diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Ankara Keçiörengücü cephesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan ise oyun anlamında iki tarafın da birbirini tuttuğunu, çarşamba gününe kadar farklı bir sistem üzerinde çalıştıklarını, rakibin son maçlarını izleyerek öyle bir planlama yaptıklarını, Boluspor'da yaşanan teknik direktör değişikliği ile birlikte Yalçın Koşukavak'ın farklı bir sistem kuracağını düşündüklerini kaydetti.

Maçın ilk 10 dakikasında biraz sıkıntı yaşadıklarını anlatan Özcan, "Daha sonra kompakt kalarak bu olayı çözdük. Takım savunması adına çok iyi işler yapıyoruz. Son dakika bir hatamız var. Gol olabilirdi. Buradan bir puanla da ayrılamayabilirdik. Bizim şu eksik, bu eksik diye hiçbir zaman söylemiyoruz. Sistem takımı olmaya çalışıyoruz." dedi.

"Genç bir takımız, genç oyuncularla oyunu tutmaya çalışıyoruz." diyen Özcan, "İleriki haftalarda çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Sakatlarımız iyileştiği takdirde en kısa sürede daha farklı bir Keçiörengücü izleteceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Özcan, Boluspor takımını da kutladığını, dışarıdan çok keyifli bir oyunun görünmediğini, yapılan hamlelerle oyunu farklı noktalara getirdiklerini ifade etti.