Bolu'daki balık üretim tesisi popülasyonun artışına katkı sağlıyor

BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde üretilen sazan balıkları, Bolu'nun yanı sıra farklı illerdeki baraj, göl, gölet ve akarsulara salınarak popülasyonun devamlılığı sağlanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı tesiste, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında bu yıl içerisinde 5 milyondan fazla yavru pullu sazan üretildi.

Ankara'da 3 milyon, Eskişehir'de 734 bin, Sakarya'da 399 bin, Kocaeli'de 328 bin, Kırıkkale'de 183 bin, Düzce'de 35 bin, Bartın'da 85 bin ve Karabük'te 30 bin balık, baraj, göl, gölet ve akarsulara salındı.

Bolu'da salım yapılan 236 bin balıkla 2023'teki 5 milyon hedefi geçilen tesisten bu yıl ilk defa Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneğine satılan 100 bin balık da Sapanca Gölü'ne bırakıldı.

Son 3 yılda yapılan üretimle 8 milyon balığı suyla buluşturan tesiste, Tarım ve Orman Bakanlığı hedefleri doğrultusunda 2024'te, nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığı yetiştirme denemeleri yapılacak.

- Gelecek yıl da 5 milyon üretim hedefi

Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet Murat, AA muhabirine, 3 sezondur tesiste üretilen sazan balıklarının birçok ildeki baraj, göl, gölet, nehir ve derelere gönderildiğini belirtti.

Projenin gelir amacı taşımadığına dikkati çeken Murat, "Amacımız, amatör olta balıkçılığının yaygınlaştırılması için sazan balıklarını üretip barajlara, göletlere, akarsulara bırakmak. Sosyal amaçlı bir proje. Herhangi bir gelir getirici veya ticari özelliği yok." diye konuştu.

Murat, 2023 hedeflerine ulaştıklarına değinerek, "Bu yılki hedefimiz 5 milyon yavru sazan balığı üretmekti. Bu hedefimizi gerçekleştirdik. Son hasadımızı yaparak, Karabük ve Bartın illerimize balıkları teslim ettik." dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayacaklarını belirten Murat, gelecek yıl da 5 milyon hedefini yakalamaya çalışacaklarını dile getirdi.

Salım faaliyetleriyle baraj, göl, gölet ve akarsulardaki balık popülasyonunda artışların yaşandığını ifade eden Murat, gelecek yıl ayrıca nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığını üretme denemeleri gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.