Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 otomobil ve tırın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 17:29 Güncelleme: 04.09.2023 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giden Muhammet B. idaresindeki 55 AKU 281 plakalı otomobil, Yeniçağa yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak takla attı.

        Kazayı görerek yavaşlayan 06 CZS 019 plakalı tıra da DU SC 57 plakalı yabancı plakalı otomobil çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü Muhammet B. ile yabancı plakalı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Cimbom bombayı patlattı!
        Cimbom bombayı patlattı!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        3 turist ölmüştü! Safari faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı!
        3 turist ölmüştü! Safari faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı!
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"

        Benzer Haberler

        Bolu'daki balık üretim tesisi popülasyonun artışına katkı sağlıyor
        Bolu'daki balık üretim tesisi popülasyonun artışına katkı sağlıyor
        Bolu'da okullarda uyum eğitimi başladı
        Bolu'da okullarda uyum eğitimi başladı
        Boluspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından
        Boluspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Boluspor - Ankara Keçiörengücü: 0-0
        Boluspor - Ankara Keçiörengücü: 0-0
        Bolu'da pazarcı esnafı, market fiyatlarını protesto etti
        Bolu'da pazarcı esnafı, market fiyatlarını protesto etti