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        Bolu'da yaralı bulunduktan sonra tedavisi tamamlanan tilki doğaya salındı

        Bolu'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunduktan sonra tedavi edilen tilki, doğal ortamına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 18:04 Güncelleme: 05.09.2023 - 18:06
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        Bolu'da yaralı bulunduktan sonra tedavisi tamamlanan tilki doğaya salındı
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        Vatandaşlar, Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde ormanlık alanda yaralı halde buldukları tilkiyi, Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü'ne getirdi.

        Kulağında, arka ayaklarında ve kuyruğunda yaralar bulunduğu belirlenen tilki, özel veteriner kliniğinde ameliyat edildi. Tedavisi tamamlanan tilki, doğal yaşam alanına salındı.

        Doğ Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, yaptığı yazılı açıklamada, insan etkileşiminin gün geçtikçe yaban hayvanlarının yaşam alanlarına kısıtlama getirdiğine dikkati çekti.

        Bu nedenlerden dolayı bazı yaban hayvanların hayatlarını kaybedebildiğini aktaran Gözler, vakaların bilimsel veriler çerçevesinde değerlendirilerek doğa temelli çözümlerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen uzman veteriner hekim Adem Turan ise Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Londra Zooloji Derneği’nin (ZSL) 2 yılda bir hazırladığı "Yaşayan Gezegen Raporu"na göre, son 50 yılda canlı türlerinin yüzde 68 azaldığını aktardı.

        Hayatın birçok anında insanların karşısına çıkan tilkiler ile temasın kısıtlanması gerektiğinin altını çizen Turan, "Onlardan bize geçebilecek hastalıklara karşı önlem almamız gerekiyor. Yaralı tilki bulunması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı, en yakın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bilgi verilmelidir." ifadesini kullandı. ​​​​​​​

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