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        Bolu'da kaza yapan araçta çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kaza yapan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 12:48 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:48
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        Bolu'da kaza yapan araçta çıkan yangın söndürüldü
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        H.B. idaresindeki 25 AL 888 plakalı otomobil, Mangırlar Köyü sapağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu yol kenarındaki dere yatağını aşarak tarlaya girdi.

        Otomobilinin yamaya başladığını gören sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada Mudurnu kara yolunda çalışma yapan işçiler, arazözle alevlere müdahale etti.

        İtfaiye ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle araçta çıkıp otluk alana sıçrayan yangın, söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

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