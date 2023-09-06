Bolu'nun doğal güzelliklerini yaz tatilinde yaklaşık 430 bin turist ziyaret etti Tabiat parkları, ekolojik zenginliği ve dört mevsim misafirlerine sunduğu doğal güzellikleriyle ünlü Bolu, 3 aylık yaz tatili süresince yaklaşık 430 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı kent, yüksek rakımlı yaylaları, yeşilin ve suyun buluştuğu tabiat parklarıyla, yaz aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarından bunalanların tercih ettiği rotasyonlar arasında yer aldı. Abant Gölü Milli Parkı, Yedigöller Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı'nı üç yazlık tatili süresince yaklaşık 430 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, gazetecilere, yaz turizm sezonunun iyi geçtiğini, özellikle yerli turistlerin tercihinin Bolu olduğunu söyledi.

Ankara-İstanbul arasında doğa tatili yapılacak en güzel yerlerden birinin Bolu olduğunu anlatan Ergül, Abant, Gölcük ve Yedigöller'in yanı sıra birçok doğal güzelliğin bulunduğunu anımsattı.

Parklara gelen ziyaretçi sayısında 100 binden fazla artış yaşandığını aktaran Ergül, "Gidişatımız iyi. Geçen sene 1 milyonun üzerine çıkmıştık. Bu sene de 1 milyonu çok rahat yakalayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Ergül, Ege ve Akdeniz'de sıcaklardan bunalan tatilcilerin Karadeniz Bölgesi'ni tercih ettiğini ifade ederek "Turizme kesinlikle olumlu etkisi var. Temmuz-ağustosta güneyde neredeyse durulmayacak kadar sıcaklıklar oldu. Tatilciler klimalı odalarda duruyordu. Burada ağustosta bile misafirler yorganla yattı. Biz yorganları kaldırmadık otellerde." diye konuştu.

Kentin, kolay ulaşım güzergahında kaliteli tesislere sahip bir rotasyon olduğunu anlatan Ergül, doğayla iç içe tatil yapmak isteyenleri Bolu'ya beklediklerini sözlerine ekledi.

Ailesiyle Trabzon’dan gelerek Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaret eden Çağatay Çakmak, ilk kez geldiklerini ve Bolu'nun doğasını çok beğendiklerini dile getirdi.