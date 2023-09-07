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        Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlar devam ediyor

        2024 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 2 Ocak 2024'e kadar devam edeceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 12:12 Güncelleme: 07.09.2023 - 12:12
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        Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlar devam ediyor
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        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarım politikalarının oluşturulması ve çiftçilere ait faaliyetlerin kayıt altına alınması amacıyla oluşturulan ÇKS kapsamında üreticilerin tarımsal desteklerden de faydalandığı belirtildi.

        Üreticilerin ÇKS başvurularını arazilerinin bulunduğu yerdeki il ve ilçe müdürlüklerine giderek veya e-Devlet üzerinden yapabileceği hatırlatılan açıklamada, başvuru imkanından geçmiş yıllarda ÇKS'ye kayıtlı ve arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan üreticilerin yararlanabileceği kaydedildi.

        Çiftçilerin, ürün güncelleme başvurularını da 2024 Şubat içerisinde e-Devlet üzerinden ya da il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri üzerinden gerçekleştirebileceği aktarıldı.

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