Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Boluspor teknik direktör Yalçın Koşukavak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 17:14 Güncelleme: 08.09.2023 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boluspor teknik direktör Yalçın Koşukavak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ​​​​​​​Boluspor'da teknik direktör Turgay Altay'ın görevine son verilmesinin ardından yerine getirilen Yalçın Koşukavak, kulüp tesislerinde düzenlenen törenle 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

        İmza töreninde konuşan Koşukavak, kendisinin 2000-2001 sezonunda Boluspor'da forma giydiğini, teknik direktör olarak da görüşmeler yaptıklarını ancak o dönemde Süper Lig takımları ile çalıştığını kaydetti.

        Türkiye'de futbol takımlarındaki antrenörlerin kalitesiyle çok ilgilenmediğini vurgulayan Koşukavak, "Türkiye'de her geçen gün teknik adamların fikirlerine, futbol uzmanlıklarına itimadın azaldığı bir iklimde olduğumuzu düşünüyorum. Boluspor bu açıdan benim için çok değerli. Zor bir dönemde geldim. 4 maç, 3 puan, bir tanesi benimle oynandı. Kolay bir süreç değil." şeklinde konuştu.

        - "Her antrenör kendi fikirleriyle gelir"

        Koşukavak, Boluspor'un teknik anlamda kendisinden önce farklı bir yapıyla yönetildiğini belirterek, "Önceki antrenörün düşündüğü başka şeyler vardı. Şimdi biz başka şeyler düşünüyoruz. Her antrenör kendi fikirleriyle gelir. Uyar uymaz, olur olmaz. Onları ayrı konu ama esneyebilmeliyiz. O yüzden de şu anda mevcut kadroda hem kadro derinliği hem de biraz takımın ofansif gücünü iyileştirici birkaç takviye yapmamız gerekiyor ama çok zor. Bir hafta kalmış, oyuncu yok, istediğiniz kalibrede yok, istediğiniz rakamda yok. Oyun ve model olarak, kısa, orta ve uzun vadede bazı şeylerin planlanması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Boluspor'un mücadele ettiği 1. Lig'in çok değerli olduğunu vurgulayan Koşukavak, şunları kaydetti:

        "İyi yapılanırsanız, iyi organize olursanız başarı geliri. Ben İstanbulspor'da çalıştım. Bugün Süper Lig'de. Biz de aklımız, antrenörlük yeteneğimiz, futbol zekamızla bu kulübün bu gününe destek olabileceğimiz gibi inşallah yarınlarına da birtakım destekler atabiliriz. Ben performans antrenörüyüm. Skorla sürekli sorgulanıyorum. Birçok antrenör de öyle. Boluspor gibi kulüplerde antrenörü skorla sorgulamaktan öte ne ürettiğine bakmak lazım. Geleceği ne inşa ediyor? Onlara yönelmek lazım."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        1800 yıllık su perisi!
        1800 yıllık su perisi!
        Emekli maaşını açıkladı
        Emekli maaşını açıkladı
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı

        Benzer Haberler

        Bolu'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Boluspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam etti
        Boluspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam etti
        Göynük'te yanan ormanlık alanların ağaçlandırılması için çalışma yürütülüyo...
        Göynük'te yanan ormanlık alanların ağaçlandırılması için çalışma yürütülüyo...
        Bolu'da palet dükkanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Bolu'da palet dükkanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlar devam ediyor
        Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlar devam ediyor
        Türbede tekme, yumruk ve sopalarla kavga ettiler
        Türbede tekme, yumruk ve sopalarla kavga ettiler