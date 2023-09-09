Trafik kazası sonrası inme geçiren hasta erken müdahaleyle sağlığına kavuştu

Karabük'ün Ovacık ilçesinde 1 Eylül'de trafik kazası geçiren ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalenin ardından ertesi gün taburcu edilen 31 yaşındaki Erkan Erkartal, aynı gün sol tarafında güç kaybı ve konuşmada güçlük çekmeye başladı.

Tekrar başvurduğu hastanede yapılan muayenede inme geçirdiği belirlenen Erkartal, bilinci kapalı olarak sevk edildiği Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi'nde ameliyat edildi.

Hastane Başhekimi ve İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Muhammed Nur Öğün koordinasyonunda 1,5 saat süren operasyonun ardından Erkartal'ın sol tarafında oluşan inme, büyük ölçüde düzeldi.

Erkartal, fizik tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecek.

- "Olaydan günler veya haftalar sonrasında gelişebilir"

İnme Merkezi hekimi Dr. Araştırma Görevlisi Hilmiye Tokmak, AA muhabirine, Erkartal'ın yaşadığı trafik kazası sonrası inme geçirdiğini söyledi.

İnmenin, trafik kazasında oluşan travmaya bağlı olduğunu, beyne giden damarlarda yırtılma sonucu yaşandığını gözlemlediklerini kaydeden Tokmak, çok başarılı bir operasyonun ardından Erkartal'ın yürüyebildiğini belirtti.

Hastayı, merkeze hızlıca kabul ettiklerini aktaran Tokmak, "Anjiyo ünitesine alarak, yırtılma olan yer stentleme yapılarak onarıldı. Hastanın kol ve bacak güçsüzlüğü geriledi. Konuşması düzeldi. Şu an iyi durumda." dedi.

Erkartal'ın beynine giden sağ şah damarı duvarında yırtılma olduğunun tespit edildiğini dile getiren Tokmak, şunları söyledi:

"Trafik kazalarında, bu durum çok nadir görülür ve hastanelerde yapılan ilk muayene ve takiplerinde saptanması ve öngörülmesi mümkün değildir. Acil servislerde tüm hastaların bilinçte bozulma, kol bacak güçsüzlüğü, görme kaybı, konuşmada bozulma durumlarına bakılır. Bu durumlarda biz hastanın, felç geçirdiğini düşünüyoruz. Bu nedenle hastanede yapılan ilk muayene bulgularında bunlara dikkat ediliyor. Acil servislerde, bu muayenelerin hepsi yapılıyor. Ancak hastamızda bu bulgular tedavisi tamamlandıktan sonra gelişen bir durumdu. Bu ve bunun gibi nadir gelişen durumlar, olaydan günler veya haftalar sonrasında gelişebilir, öngörülmesi mümkün değildir."

- "Hocalarımızdan Allah razı olsun"

Erkan Erkartal da inmede erken teşhisin önemini çok iyi anladığını vurgulayarak "Erken teşhis ve doktorların önemsemesi sayesinde sağlığıma kavuştum. Az kalsın yatalak kalacaktım. Hocalarımızdan Allah razı olsun. Beni buraya yetiştirdiler." dedi.

Bolu'da inme merkezi olduğunu bilmediğini aktaran Erkartal, "Geçirdiğim kaza ağır değildi ama sonrasında yaşadığımız ağır geldi. Bu kadar kötü olacağını tahmin etmemiştik. Ben buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum. Gözümü açtığımda, yoğun bakımdaydım. Sağ olsunlar dört dörtlük ilgilendiler." diye konuştu.

Erkan Erkartal'ın ağabeyi Emre Erkartal ise kardeşinin gece yarısı kaza geçirdiğini, yapılan tetkiklerin ardından öğleden sonra taburcu edildiğini belirtti.

Kardeşinin sol tarafına inme geldiğini, konuşamadığını ve su içemediğini anlatan Erkartal, "O an sıkıntı olduğunu fark ederek aynı hastaneye geri gittik. Doktorumuzun yönlendirmesiyle, kardeşimi buraya getirerek ameliyat ettirdik. Erken müdahale, tedavisinin kısa sürmesinde ve iyileşmesinde çok etkili oldu." ifadelerini kullandı.