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        Bolu'da hakem ve gözlemcilere eğitim verildi

        Bolu'da futbol hakemleri ve gözlemcilere yönelik eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 11:21 Güncelleme: 09.09.2023 - 11:25
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        Bolu'da hakem ve gözlemcilere eğitim verildi
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        Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim, Bolu İl Hakem Kurulu (İHK) Başkanı Ramazan Musluk tarafından verildi.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından ülke genelinde düzenlenen eğitimler kapsamında, değişen oyun kuralları ve sık rastlanılan pozisyon hataları ele alındı.

        Eğitimde, yeni sezon öncesi hatırlatma videoları izlendi ve kural değişiklikleri anlatıldı.

        Toplantıya, kentte görev yapan hakemler, gözlemciler ve hakem adayları katıldı.

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