Bolu'da cipin çarptığı kadın yaralandı
Bolu'da park yerinden çıkmak için geri manevra yapan cipin çarptığı kadın yaralandı.
Giriş: 09.09.2023 - 14:04 Güncelleme: 09.09.2023 - 14:10
Karamanlı Mahallesi D-100 Kara Yolu Caddesi'nde park yerinden çıkmak için geri manevra yapan S.S. idaresindeki 14 AAK 752 plakalı cip, caddede yürüyen H.Ç'ye çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kadın, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.