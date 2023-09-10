Günübirlik tatilciler hafta sonu Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nı, yaz döneminde 183 bin 41 kişi ziyaret etti.

Eylül ayında da hafta sonu tatilini fırsat bilen günübirlik tatilciler, gölü ve doğal güzellikleriyle ünlü parkta yoğunluğa neden oldu.

Göl çevresinde ağaçlar arasında gezinti yapan ziyaretçiler, iskelelerde göl manzarası eşliğinde fotoğraf çektirdi.

Bazıları piknik alanlarında ateş yakmadan vakit geçirirken, bazıları da manzara eşliğinde çimlerde oturup dinlendi.

Yeni evlenen çiftlerin de tercihi Gölcük Tabiat Parkı oldu. Göl çevresinde ve iskelede fotoğraf çektiren çiftler, mutluluklarını ölümsüzleştirdi.