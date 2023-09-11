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        Bolu'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

        Bolu'da 2023-2024 eğitim öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 10:22 Güncelleme: 11.09.2023 - 10:29
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        Bolu'da yeni eğitim öğretim yılı başladı
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        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni eğitim öğretim yılı kapsamında Anıtpark'ta Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, kurum ve okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Tören kapsamında halkoyunu gösterisi yapıldı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sarıcı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

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