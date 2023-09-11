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        Bolu'da otomobile motosikletle çarpan 2 yunus polis yaralandı

        Bolu'da otomobile çarpan motosikletteki 2 yunus polis memuru yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 21:17 Güncelleme: 11.09.2023 - 21:17
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        Bolu'da otomobile motosikletle çarpan 2 yunus polis yaralandı
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        Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde Y.Y. yönetimindeki 14 AD 703 otomobile, aynı yönde ilerleyen yunus polis memuru O.E.İ. idaresindeki motosiklet çarptı.

        Kazada yaralanan polis memurları O.E.İ. ve M.S, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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