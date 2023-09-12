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        Boluspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları sürüyor

        Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Cumartesi günü Kocaelispor'a konuk olacak Boluspor, hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 20:07 Güncelleme: 12.09.2023 - 20:07
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        Boluspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları sürüyor
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        Kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde teknik ve taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi.

        Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koşukavak, Kocaeli'de zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi.

        Lige dört haftadır kazanamadıklarına ve bunun üzerlerinde baskıya neden olduğuna dikkati çeken Koşukavak, Kocaelispor maçıyla ilgili planlarını yaptıklarını, hayal ettikleri sonucu almayı umut ettiklerini ifade etti.

        Koşukavak, ülkedeki takımların en büyük probleminin oyun modellerinin olmayışı olduğunu belirterek, "Bir oyun modeliniz olmadığı için transferi de tesadüflerle yapıyorsunuz. Gelen giden, deneme yanılmaya dönüyor iş. Şu an itibarıyla böyle bir şey deniyoruz ve olumlu yönde gidiyoruz. Keçiören maçında da takımın topu üçüncü bölgeye taşımasının, önceki maçlara göre daha iyi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

        Ligde üç takımın küme düşeceğini hatırlatan Koşukavak, "İlerleyen zamanda ne yaşayacağız bilmiyoruz. Play-off'a kalmak istiyoruz. Asıl hedefimiz bu ama takıma formasyon anlamında birçok oyunu yerleştirmek istiyorum. Zaman kısıtlı ama çocuklar beni anlıyor. 10 gün çok kısa bir zaman bir takımda bir şeyleri yerleştirmek için. Bugüne kadar olan süreçten memnunum. Taktiksel anlamda bir açlıkları var. İlerleyen zamanda iyi işler başaracağız diye umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

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