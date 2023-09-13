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        Bolu'da polis ekipleri okul çevrelerinde denetim yaptı

        Bolu'da polis ekipleri, okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 09:13 Güncelleme: 13.09.2023 - 09:15
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        Bolu'da polis ekipleri okul çevrelerinde denetim yaptı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi" kapsamında okulların açılmasıyla kent merkezinde bulunan okul çevrelerinde denetimlerini artırdı.

        Sümer Mahallesi'nde okul önünde yapılan denetimde, sürücüler ve araçta bulunanlar Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi.

        Denetimler kapsamında şüpheli görülen araçlarda narkotik köpeği "Asır" ile arama yapıldı.

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