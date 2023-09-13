Bolu'da jandarma ekipleri öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan proje çerçevesinde, Trafik Şube Müdürlüğü, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı timleri, sorumluluk sahalarında bulunan ilkokulları ziyaret ediyor.

Çaydurt İlkokulu öğrencileriyle buluşan jandarma personeli, çocuklara içerisinde kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş olan kırtasiye seti, Jandarma Çocuk Dergisi ve boyama kitapları hediye etti.

Jandarma ekiplerinin, il genelindeki 38 ilkokulda yaklaşık 1200 öğrenciye kırtasiye malzemesi ulaştırması hedefleniyor.