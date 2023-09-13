Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da jandarma ekipleri öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı

        Bolu'da "İlk Kalem Jandarmadan" projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine kırtasiye malzemeleri ile çeşitli hediyeler dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 13:17 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da jandarma ekipleri öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan proje çerçevesinde, Trafik Şube Müdürlüğü, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı timleri, sorumluluk sahalarında bulunan ilkokulları ziyaret ediyor.

        Çaydurt İlkokulu öğrencileriyle buluşan jandarma personeli, çocuklara içerisinde kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş olan kırtasiye seti, Jandarma Çocuk Dergisi ve boyama kitapları hediye etti.

        Jandarma ekiplerinin, il genelindeki 38 ilkokulda yaklaşık 1200 öğrenciye kırtasiye malzemesi ulaştırması hedefleniyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bolu'da polis ekipleri okul çevrelerinde denetim yaptı
        Bolu'da polis ekipleri okul çevrelerinde denetim yaptı
        Boluspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları sürüyor
        Boluspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları sürüyor
        Bolu Barosu, kızılgeyikler için ihale iptal davası açtı
        Bolu Barosu, kızılgeyikler için ihale iptal davası açtı
        Bolu'da otomobile motosikletle çarpan 2 yunus polis yaralandı
        Bolu'da otomobile motosikletle çarpan 2 yunus polis yaralandı
        Yunus timinin motosikleti otomobile çarptı; 2 polis yaralı
        Yunus timinin motosikleti otomobile çarptı; 2 polis yaralı
        Bolu'da yeni eğitim öğretim yılı başladı
        Bolu'da yeni eğitim öğretim yılı başladı