Boluspor, Safa Kınalı'yı renklerine bağladı
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, Safa Kınalı'yı kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, 24 yaşındaki forvet Safa Kınalı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor altyapısında futbola başlayan Safa Kınalı, burada profesyonelliğe geçiş yaptı.
Daha sonra 1461 Trabzon, Tuzlaspor ve Altınordu takımlarında kiralık olarak forma giyen Safa Kınalı, 2022-2023 sezonu ara transfer döneminde Boluspor'a kiralık olarak geldi, 10 karşılaşmada kırmızı-beyazlı formayı giydi.