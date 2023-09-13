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        Boluspor, Safa Kınalı'yı renklerine bağladı

        Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, Safa Kınalı'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 15:49 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:49
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        Boluspor, Safa Kınalı'yı renklerine bağladı
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        Transfer çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, 24 yaşındaki forvet Safa Kınalı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Trabzonspor altyapısında futbola başlayan Safa Kınalı, burada profesyonelliğe geçiş yaptı.

        Daha sonra 1461 Trabzon, Tuzlaspor ve Altınordu takımlarında kiralık olarak forma giyen Safa Kınalı, 2022-2023 sezonu ara transfer döneminde Boluspor'a kiralık olarak geldi, 10 karşılaşmada kırmızı-beyazlı formayı giydi.

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