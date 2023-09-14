Bolu'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Bolu'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mengen ilçesinden Kıyaslar köyü istikametine seyreden Okan Ceylan'ın kullandığı 14 ACA 968 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen A.Y. yönetimindeki 67 SC 272 plakalı minibüsle çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, yaptığı incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma karakolunda ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen minibüs sürücüsü ise savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.