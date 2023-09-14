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        Bolu merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Bolu merkezli İstanbul ve Diyarbakır'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 12:01 Güncelleme: 14.09.2023 - 12:28
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        Bolu merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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        Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince D-100 kara yolunda "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik" çalışma yapıldı.

        Ekiplerce durdurulan otomobildeki Ö.Ç. ve M.G'nin üzerinde ve eşyalarında 5 kilo 59,33 gram esrar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. tutuklandı, Ö.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ayrıca söz konusu uyuşturucunun Diyarbakır'daki sorumlusu olduğu iddia edilen M.A. ve S.E. ile uyuşturucuyu İstanbul'da teslim alacağı öne sürülen H.M'nin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada 3 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin ikametlerinde 1 kilo 198 gram kubar esrar, 1 pres ve vakum makinesi ve 1 elektronik terazi ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen M.A. ve S.E. tutuklandı, H.M. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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