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        Fanatik taraftarın Boluspor sevdası yaşam tarzı oldu

        ZAFER GÖDER - Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor taraftarı Ekrem Yücel, hiçbir maçını kaçırmadığı takımına olan tutkusunu, giydiği kırmızı beyaz kıyafetler ve kullandığı aksesuarlarla günlük yaşamına yansıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 12:15 Güncelleme: 14.09.2023 - 12:19
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        Fanatik taraftarın Boluspor sevdası yaşam tarzı oldu
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        Boluspor Taraftarlar Derneği Başkanı da olan 53 yaşındaki Yücel, 1984-1985 futbol sezonunda hem aile bütçesine katkıda bulunmak hem de okul harçlığını çıkarmak için Boluspor'un maçlarına gelen taraftarlara simit satmaya başladı.

        Zamanla Boluspor'a karşı bağlılığı oluşan Yücel, takımın renkleri olan kırmızı ve beyazı günlük yaşamına dahil etti. Neredeyse tüm eşyalarını ve kıyafetlerini kırmızı beyaz alan Yücel, takımını her maçta tribünden destekliyor.

        - "Bu bir arma sevdası"

        Ekrem Yücel, AA muhabirine, 15 yaşında başlayan Boluspor sevgisinin artarak devam ettiğini söyledi.

        Boluspor tutkusunu "kırmızı çizgisi" olarak tanımlayan Yücel, "Gönlümde başka bir takım yatmaz. Boluspor'dan başka, kırmızı beyaz renklerden başka bir rengim yok." ifadesini kullandı.

        Yücel, kulübe, dönem dönem çeşitli kademelerde görev alarak hizmet ettiğini dile getirerek, "Bu bir arma sevdası, bu kırmızı beyaz bir sevda." dedi.

        Boluspor için yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Yücel, 1988'de göz ameliyatı için hastanede bulunduğu sırada "Küçük Erol" lakaplı futbolcu Erol Sokullu'nun trafik kazası geçirdiği haberini alınca hastaneden ayrıldığını ve göz ameliyatının ertelendiğini anlattı.

        Yücel, 2001 yılından beri Boluspor Taraftarlar Derneği Başkanlığını yürüttüğünü belirterek, "Bendeki Boluspor sevdası kesinlikle bitmez. Her şeyim kırmızı beyaz. Boluspor ve kırmızı beyaz, bambaşka bir şey benim için. Kırmızı beyaz montum var mesela, bu montu her yerde tanırlar. Fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor veya 'Oturalım, Boluspor'u konuşalım.' diyenler oluyor." şeklinde konuştu.

        - "Bolu halkı şampiyonluğu özledi"

        Takıma taraftar desteğinin artmasını istediğini ifade eden Yücel, kendisinden etkilenerek maça gidenlerin olduğunu görünce mutlu olduğunu kaydetti.

        Yücel, takımın, 2006-2007 sezonunda 2. lig şampiyonu olarak 16 yıldır kesintisiz mücadele ettiği 1. Lig'e yükselmesiyle büyük sevinç yaşadığını anlatarak, "1. Lig'e çıktığımız zaman dünyalar benim olmuştu. Bir de rahmetli Yılmaz Becikoğlu Başkanımızın döneminde 3. Lig'e düştük . Merdivenlerde 3 saat ağladığımı bilirim. Düşmek de bir sıkıntı, çıkmak da ama şampiyon olmak gerçek anlamda en büyük sevinçtir. Şu an yöneticilerin ve taraftarın en çok özlem duyduğu, taraftarın en çok istediği şey; şampiyonluk. Bolu halkı şampiyonluğu özledi." diyerek sözlerini tamamladı.

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